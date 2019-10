Tchad : "depuis l'indépendance, les populations du Tibesti ont payé un lourd tribut"

Le secrétaire à l'information, à la sensibilisation et à la mobilisation du Parti pour les libertés et le développement (PLD), Djassira Ngar, a condamné mercredi dans un communiqué, "la guerre que mène le Gouvernement aux populations" du Tibesti et a exigé "l'arrêt immédiat des confrontations."



"Après avoir géré de manière calamiteuse les ressources pétrolières du bassin de Doba et des autres champs pétroliers du pays, sans oublier l'or du Batha, le président Idriss Déby Itno voudrait coûte que coûte faire main basse sur l'or de Miski. Selon des informations concordantes, le gisement d'or dans cette localité serait considéré parmi les plus importants au monde", indique le PLD.



Selon le parti, "le gouvernement tchadien aurait octroyé un permis d'exploration minière de l'or de Miski à Benny Steinmetz Group Ressources (BSGR) qui aurait signé un protocole d'accord avec la SOGECT, une entreprise des proches du Président Déby. Ce qui expliquerait la hargne et la rage de celui-ci de mettre la main sur cette manne au prix d'extermination des habitants de la province."



"Est-il besoin de rappeler que, depuis l'indépendance du pays, les populations du Tibesti ont payé un lourd tribut dans les différentes guerres qui y ont sévi. Comme tous les autres tchadiens, ils ont droit aussi à la paix, à la quiétude et au bonheur."



Le PLD demande "aux forces vives de la nation de mobiliser, non seulement pour ramener la paix dans cette province, mais également pour la tenue d'un dialogue national inclusif pour une véritable réconciliation nationale entre les filières et les fils du pays."