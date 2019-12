Tchad : derniers préparatifs pour la distribution de millions de moustiquaires imprégnées

Pour lutter contre le paludisme, le Ministère de la Santé Publique et ses partenaires organisent une distribution universelle de MILDA sur toute l’étendue du territoire. Par conséquent, le renforcement de capacité du personnel du Ministère de la Santé vise à améliorer la chaîne d’approvisionnement de toute sorte de produits de santé.



Le Tchad fait partie des pays où le paludisme sévit de manière endémique. Le paludisme est la principale cause de morbidité et de mortalité dans les formations sanitaires du Tchad. En tout, 1 364 706 cas confirmés et 1 948 décès avaient été notifiés en 2018. Les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les réfugiés et personnes déplacées en sont les principales victimes. Selon les statistiques du Programme Nationale de la Lutte contre le Paludisme (PNLP) pour l’année 2018, le paludisme est la première cause des consultations (41,61%), d’hospitalisation (41,70%) et de mortalité (40,79%).



Chez les enfants de moins de 5 ans, le paludisme représentait, en 2018, 43% des causes de consultations externes, 44% des causes d’hospitalisations et 60% des causes de décès dans les hôpitaux. Chez les femmes enceintes, il représentait 9% des causes de consultations externes, 13% des causes d’hospitalisations et 12% des causes de décès dans les hôpitaux. Cette maladie a une forte prévalence dans la zone soudanienne (au Sud) et sahélienne (Centre et Est) du Tchad.