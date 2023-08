TCHAD Tchad : des annulations inattendues de vols Turkish Airlines, frustration et incertitudes pour les passagers

N'DJAMENA - Dans la nuit du dimanche au lundi 14 août 2023, l'aéroport de N'Djamena a été le théâtre d'une scène inattendue et frustrante pour les passagers du vol THY635 de la compagnie Turkish Airlines. Les voyageurs ont été confrontés à la désagréable surprise de l'annulation de leur vol, sans préavis ni explications, laissant derrière eux un sentiment de confusion et d'indignation.





Cette situation d'annulation n'est pas étrangère pour certains passagers. Un voyageur partage son expérience d'une deuxième annulation, ayant déjà subi un report de vol trois jours auparavant, le 11 août 2023. Il a exhibé un SMS de la compagnie lui annonçant ce changement de plan.



La réaction de la compagnie sur les réseaux sociaux, via le compte "X" (ex-Twitter) de son service clientèle, ne faisait que soulever davantage de questions. La compagnie a reconnu l'annulation pour des "raisons opérationnelles", mais n'a pas fourni de clarification sur la nature précise de ces raisons. « Bonjour, il se peut que nous annulions des vols pour des raisons opérationnelles. Nous sommes désolés que la situation ait affecté vos projets de voyage. Vous pouvez effectuer vos transactions via le lien ci-dessous ou via notre application mobile »

Étonnamment, il s'agirait du troisième report de vol de manière inattendue, laissant les passagers sans aucune communication préalable. La fermeture de l'espace aérien nigérien ne serait pas étranger à cette situation, impliquant des modifications des plans de vol.



Des passagers ont été encouragés à modifier leurs vols via leur site internet, toutefois, cette option s'accompagne de frais supplémentaires.



Malgré la frustration grandissante et l'absence d'explications détaillées, les passagers du vol THY635 à N'Djamena doivent maintenant faire face à des choix complexes quant à la poursuite de leur voyage, tout en exprimant des attentes légitimes de transparence et de prise en charge de la part de la compagnie aérienne.





