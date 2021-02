Tchad : des assises provinciales pour débattre de la condition de la femme rurale

Le ministère de la Femme et de la Protection de la petite enfance organise à Abéché du 16 au 17 février 2021 un fora sur la concertation des femmes vivant en milieu rural. Ces foras sont axés sur les droits humains et socioéconomique des femmes rurales.



Le coup d'envoi des travaux a été donné par le gouverneur de la province du Ouaddaï, le général Brahim Seïd Mahamat, en présence de plusieurs autorités administratives et militaires de la place.



Au total, une trentaine des femmes rurales sont venues de cinq provinces à savoir : le Guera , le Salamat, le Sila, le Waddi-fira et le Ouaddaï.



Les participantes à cet atelier auront à identifier et analyser la situation des droits humains et socioéconomiques des femmes rurales, les besoins spécifiques de ces derniers et cela en prélude au forum national qui aura lieu cette année à Mongo.