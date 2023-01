Tchad : des avocats demandent l'annulation de la procédure contre les auteurs du putsch manqué

Les avocats du militant des droits de l'Homme Baradine Berdeï Targuio et de 10 officiers dénoncent des irrégularités dans la procédure ayant conduit à leur inculpation pour atteinte à l'ordre constitutionnel.



Me Alain Kagonbé et Me Djimbaye Asra Serge affirment que les droits de la défense des inculpés n'ont pas été respectés dès la phase d'enquête préliminaire.



"Quoi qu’ils aient fait, la procédure menée contre Baradine Berdei Targuio et autres depuis leur arrestation jusqu’à leur inculpation est en parfaite rupture avec la loi", selon Me. Alain Kagonbé.



Il demande "une annulation pure et simple" de la procédure pour "inobservation des garanties, formalités et règles de droit".