Tchad : des bénévoles redonnent vie aux tableaux dans les salles de classe d'Ati

L'ASJT a pris cette initiative dans le cadre de ses activités pour la sensibilisation et la scolarisation des jeunes tchadiens et plus particulièrement les jeunes filles. Cette activité s'est déroulée dans différents établissements de la ville d'Ati parmi lesquels : le lycée moderne et le collège moderne français et arabe.



16 tableaux ont été noircis par les membres de l'association. Selon le coordonnateur provincial de l'ASJT, Alkhali Mahamat Nour, il faut bien faire l'école pour qu'elle nous fasse du bien.



L'objectif de l'ASJT est entre autres la scolarisation des filles, le maintien des filles à l’école, le changement de comportement et la sensibilisation.



Les représentants des différents établissements (le proviseur, le directeur et la directrice) n'ont pas manqué de remercier l'ASJT. Ils ont demandé aux élèves de suivre attentivement le message délivré par l'association.