Tchad : des bourses d’études et des fournitures scolaires pour quatre bacheliers handicapés

La Ministre de l'Action Sociale et des Affaires Humanitaires, Mme Fatimé Boukar Kossei, a souligné : « Par vos brillants résultats au baccalauréat de la session 2024, vous avez prouvé à la société tchadienne que la perte d'un sens ou d'un membre n'entame en rien vos facultés. »



Il convient de noter qu'Ali Hissein Abdallah a reçu une moto tricycle, une bourse d'études couvrant les trois prochaines années à l'Université HEC-TCHAD, ainsi que des fournitures scolaires. Madjadoum Sosthene et Nekingam Djarambeté Françoise recevront chacun un ordinateur et une bourse d'études jusqu'au niveau de licence à l'Université de la FRANCOPHONIE, en plus des fournitures scolaires.



Pour le déficient auditif Moussa Youssouf Zene, son cas reste à trancher. Tour à tour, les bénéficiaires ont salué à sa juste valeur cette louable initiative de la Ministre de l'Action Sociale, Fatimé Boukar Kossei.