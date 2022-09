Tchad : des chefs de communautés dénoncent un "laxisme défaillant" dans la gestion des conflits

"La légèreté avec laquelle ces événements ont été gérés et le parti pris des autorités administratives, civiles et militaires dénotent à suffisance que le bout du tunnel n'est pas pour demain", déplorent les chefs de communautés par la voix du coordonnateur du cadre de réflexion des deux provinces, Mahamat Garba.



Ils appellent à ne pas abuser de l'hospitalité et du pacifisme des populations, tout en dénonçant un laxisme défaillant.



Mahamat Garba demande avec insistance au président de la transition, "la libération des personnes arbitrairement arrêtées à Bongor et celles déportées à Klessoum pour faciliter le retour d'une paix imminente dans les provinces". Il exige le départ systématique de toute autorité qui manque à ses responsabilités.