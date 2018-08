Tchad : des chirurgiens sénégalais opèrent gratuitement à N'Djamena

Un duo de chirurgiens sénégalais opère gratuitement, au nom de la fondation Grand Coeur, des enfants issus des couches défavorisées. Les opérations ont eu lieux à l'hôpital de la mère et de l'enfant.



Les deux chirurgiens ont commencé les opérations en début de semaine dans la salle d'hospitalisation. Plusieurs patients ont bénéficié des soins, redonnant le sourire à des parents et familles en détresse.



La fondation Grand Coeur multiplie son action au service des personnes les plus démunies et s'est lancée dans un défi humanitaire.