Tchad : des commerçantes déguerpies face à un dur quotidien à N'Djamena

"On ne sait quoi faire, nous sommes dépassées par la mesure prise par le maire. Maintenant, nous nous sommes convenu avec le patron de ce magasin, chacune de nous paye 500 Fcfa à la fin de la journée", explique une vendeuse.



Leurs activités peinent toutefois à reprendre un rythme habituel. "Actuellement ça ne marche pas parce que les clients ne nous retrouvent pas. Ils ne savent pas où est ce que nous sommes passées", dit-elle.



Si certaines vendeuses ont trouvé un lieu de vente quelque part, ce n'est le cas pour d'autres femmes. Amné Alifa est une vendeuse et mère de deux enfants. Elle déplore les agissements de la police municipale. "Ce n'est pas raisonnable parce qu'on a été brusquées sans qu'on nous trouve un autre espace de vente. La mairie doit venir constater nos conditions de vie pour voir nos souffrances. Mon mari est au chômage malgré son diplôme. C'est avec le commerce que je prends en charge le foyer. Je ne peux pas aller dans la rue me prostituer car ce serait un mauvais exemple pour mes enfants", affirme Amné.