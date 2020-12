Tchad : des conditions de détention "acceptables" dans les prisons de l'ANS, estime la CNDH

La Commission nationale des droits de l'Homme (CNDH) a fait son rapport suite à sa visite du 4 décembre dans les lieux de détention de l'Agence nationale de sécurité (ANS). Elle estime que les conditions de détention sont "acceptables" dans les trois prisons de l'ANS à N'Djamena.



Le 6 novembre 2020, le président de la CNDH, Djidda Oumar Mahamat, a saisi par courrier n°194 la direction générale de l'ANS -services spéciaux- afin de "visiter" des "prisons secrètes non identifiées".



Le rapport de la CNDH mentionne des "lieux" qui sont "salubres", dans l'un des prisons avec "un minimum de couchage nécessaire", tandis que les détenus seraient correctement alimentés. La CNDH fait part également de l'existence d'une infirmerie.



La délégation de la Commission composée de quatre personnes a rencontré des détenus qui sont incarcérés pour divers chefs d'accusation.



La CNDH formule des recommandations à l'ANS ; entre autres mieux communiquer sur sa mission ; démasquer les faux agents ; recadrer certaines pratiques ; et instaurer un climat de confiance avec les citoyens.



Depuis quelques mois, la Convention tchadienne des droits de l'Homme (CTDDH) fait des révélations inquiétantes sur des personnes détenues dans des prisons secrètes sans jugement, avec des listes de noms à l'appui. Récemment, des vidéos ont fuité sur les réseaux sociaux montrant des personnes qui seraient détenues dans des prisons non officielles.



Le 14 novembre dernier, le ministre de la Communication, Chérif Mahamat Zene, a dénoncé des "allégations mensongères et malveillantes selon lesquelles des détenus sont dans des prisons secrètes". Il a "rejeté et condamné avec force les graves et fallacieuses accusations relevant de la mauvaise foi et de la manipulation à des fins inavouées".



Il a évoqué l'existence de "deux lieux de détention de l'Agence nationale de sécurité (ANS)" qui sont "qualifiés abusivement de cachots ou de prisons secrètes".



Dans un entretien à Afrique Média TV diffusé en novembre, le chef de l'État Idriss Déby a affirmé qu'il n'y a "aucun tchadien en prison à cause de son opinion ou de ses prises de position".