Tchad : des conditions de transport déplorables dans les bus de voyage

Les bus contiennent généralement 60 places assises pour accueillir les passagers. Pourtant, l'on constate que le nombre de passagers dépasse largement le seuil limite. Une pratique interdite mais tolérée par les conducteurs dans le but de faire du profit, en faisant fi des règles de sécurité routière. Les contrôles routiers se limitent à des vérifications sécuritaires sur l'identité des voyageurs.



Certains voyageurs sont assis, d'autres debout tout au long du voyage. Les passagers sont rangés comme des sardines dans les bus. L'allée centrale des bus est occupée par des passagers, de commun accord avec les chauffeurs qui leurs remettent des tickets après avoir payé le prix du trajet.



Fâchés des conditions de voyage, certains passagers décident de rester debout et de descendre à mi-chemin. D'autres prennent leur mal en patience jusqu'au bout du trajet. Du côté des agences, la négligence est totale car le confort du passager importe peu. Le ministère des Transports et de la Sécurité routière est interpellé.