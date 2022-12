Tchad : des conférences à Kyabé, en marge de l’intronisation d’un chef de canton

En marge de la cérémonie d’intronisation du chef de canton de Kyabe, prévue jeudi 29 décembre 2022, le comité d’organisation a initié une série de conférences.



Ce 27 décembre à Kyabé, un atelier de réflexion axé autour du thème : « restauration du Leadership cantonal et de l’éducation dans le département du Lac Iro ; défis et perspectives », a été présenté.



Cet atelier de réflexion qui regroupe les différents chefs de canton du Lac Iro et quelques experts, dans le domaine du développement, permettra à ces derniers de décortiquer durant deux jours les sous-thèmes qui sont entre autres : « autorité cantonale dans le département du Lac Iro », « l’éducation dans le Lac Iro : les défis et perspectives », « prévention et gestion des conflits intercommunautaires, intra-communautaires et l’importance du vivre ensemble » ainsi que « les atouts, opportunités, enjeux et perspectives du développement socioéconomique du Lac Iro ».



Le vice-président du comité d’organisation, Tadet Tallah, a notifié que cet atelier de réflexion s’inscrit comme une tribune pour passer au peigne fin, tous les maux qui minent le département. Ceci pour booster le développement socioéconomique du Lac Iro.



Le premier conférencier de cet atelier, Pr Ahmat Mahamat Hassane, s’est réjoui de ces assises et a précisé qu’un chef traditionnel tire sa légitimité de sa famille, mais aujourd’hui, cette légitimité est devenue administrative. Pr Ahmat Mahamat Hassane a mis aussi l’accent sur le respect d’un chef traditionnel qui doit être de rigueur.



Les participants ont apprécié le contenu de l’exposé du Pr Ahmat Mahamat Hassane, et ont souhaité que ce genre d’atelier soit organisé de temps en temps, afin que la chefferie traditionnelle puisse être respectée par les concitoyens. Pour le secrétaire général du département du Lac Iro, Madi Nayalta, c’est un moment du donner et du recevoir pour les cadres département du Lac Iro.



Il faut noter que cet atelier qui regroupe plus d’une cinquantaine de participants prendra fin le 28 décembre.