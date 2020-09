Tchad : des conflits ouverts de gouvernance dans "pratiquement toutes les communes" de N'Djamena

Le délégué général sortant du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Mahamat Zene Alhadj Yaya, a déploré lundi dans son discours de passation de service, que "malgré les nombreuses médiations et conseils, les conflits ouverts persistent entre les conseillers municipaux et leurs exécutifs, pratiquement dans toutes les communes".



D'après Mahamat Zene Alhadj Yaya, "les mêmes problèmes subsistent entre les maires et leurs administrateurs délégués dans la plupart d'entre-elles".



"Ces conflits sont nés pour une large part de la méconnaissance des textes par les uns et les autres", relève le prédécesseur de Adoum Forteye Amadou.



Mahamat Zene Alhadj Yaya recommande vivement à son successeur de "mener à terme le projet de formation à l'intention de tous les acteurs, déjà conçu avec la direction générale de la gouvernance locale".