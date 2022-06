Tchad : des consultations pour identifier les obstacles à la réussite scolaire au Lac

Le ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, organise depuis le 22 juin à Bol, un atelier provincial préparatoire au sommet sur la transformation de l'éducation.



C'est le gouverneur de la province du Lac, Adoum Moustapha Brahimi, qui a lancé les travaux, en présence du recteur de l'académie du Nord-Ouest, le Pr Ahmed Mohamed Mohadjir. Cet atelier provincial, préparatoire au sommet sur la transformation de l'éducation, vise à donner une plus grande voix aux acteurs locaux, aux communautés et aux bénéficiaires des services éducatifs. Les participants à cet atelier préparatoire discuteront des sujets qui constituent un obstacle à la réussite de l'éducation au Tchad.



Les conclusions issues de ces consultations seront présentées au pré-sommet de Paris, qui est une étape clé pour le sommet sur la transformation de l'éducation. « Nous devons ensemble conjuguer nos efforts, pour une éducation orientée vers la profession et non une école où l’on apprend uniquement à lire et à écrire », a mentionné le délégué provincial de l'Education nationale du Lac, Anwar Abdel-Aziz Abakar.



Pour sa part, le représentant de l’UNICEF Adama N'Diaye, a réitéré l'engagement de son organisation à appuyer le gouvernement dans sa politique de développement de l’éducation, pour le bien-être des enfants. Le gouverneur de la province du Lac, Adoum Moustapha Brahimi a appelé les acteurs à un sens aigu de responsabilité aux différentes phases des travaux, de façon à en tirer le maximum de profit, et partant, formuler des recommandations pertinentes, susceptibles de consolider la position du pays de Toumaï, au sommet sur la transformation de l'éducation.



Prennent part à ces assises de deux jours, les acteurs du système éducatif, venus des provinces du Tibesti, du Barh El gazal, du Kanem et bien évidemment, ceux du Lac.