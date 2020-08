Tchad : des dégâts à Abéché après des fortes pluies

L'administrateur délégué, chef du 7ème arrondissement, Abdelkerim Moussa, a indiqué que les dégâts sont énormes avec notamment des maisons écroulées, laissant de nombreuses familles sans abris.



Il a expliqué que le quartier le plus touché est Maka. Le maire 3ème adjoint a expliqué que sa descente vise à compatir avec les victimes. Il a déploré le comportement de certains citoyens qui ont bloqué le passage d'eau, une action contraire à la Loi.



Daoud Doungous Taguilo a mis en garde ceux qui se livrent à ces pratiques. Il a lancé un vibrant appel au gouvernement et aux bonnes volontés afin de venir en aide et porter secours aux sinitrés.