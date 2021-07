Tchad : des détenus libérés de Klessoum suite aux remises collectives de peine

Le ministre de la Justice, chargé des droits humains, Mahamat Ahmad Alhabo, a pris part ce mercredi à la maison d'arrêt de Klessoum, à une cérémonie de libération des détenus ayant bénéficié des remises des peines collectives.



Le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby, a signé le 30 juin un décret accordant des remises collectives de peines aux condamnés de droit commun.



Remettant l'attestation de libération à un détenu, le ministre lui a demandé de ne plus revenir et d'être exemplaire dans la société. L'administration pénitentiaire exhorte les ex-détenus à "ne plus poser des actes négatifs" et à être "utiles pour la société".



Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité sont commués à des peines de 20 ans.



Les remises de peines ne préjudicient pas aux droits de l'État, des parties civiles et des tiers, a précisé le ministre de la Justice.



Les condamnés ne peuvent bénéficier que d'une seule remise de peines pour leur condamnation en cours.