Tchad : des divergences à la commune de 10ème arrondissement de N'Djamena

Les conseillers municipaux de la commune de 10ème arrondissement de N'Djamena estiment que « le maire Mahamat Tom Nouere et son équipe n'arrivent pas à diriger la commune depuis son installation, malgré les multiples efforts et rappels à l'ordre ». Ils se sont exprimés jeudi dernier, au cours d'un point de presse.



Le 14 juillet 2021, le délégué général du gouvernement auprès de la ville N'Djamena a installé le nouvel exécutif avec à sa tête Mahamat Al-Habib. Le 30 juillet 2021, le gouverneur a convoqué les conseillers communaux pour signifier que le parti a écrit au ministre de l'Administration pour maintenir l'équipe destituée, a expliqué Idriss Adam Djouma, conseiller communal. « Nous avons écrit au parti, au ministre et au gouverneur pour non-ingérence mais en vain. En 15 jours, le nouveau maire a fait des travaux que l'ancien n'a pu réaliser en cinq ans.



Cette nomination a des lourdes conséquences, nous rejetons catégoriquement ce comportement néfaste des responsables, inconscients pour le bien-être de notre population », s'est indigné Idriss Adam Djouma. Les conseillers communaux ont interpellé les autorités pour trouver une solution. Dans la soirée du 5 août 2021, le délégué général du gouvernement, Brahim Seïd Mahamat, a tranché dans son bureau et a installé Mahamat Tom Nouere en tant que maire de la commune de 10ème arrondissement.