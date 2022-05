Tchad : des écoles éprouvent des difficultés à Pala

Des salles de classe de quelques écoles de la ville de Pala et de certaines localités du MKO ne sont plus debout. Elles ont été détruites par les premières pluies qui s'abattent sur la province du Mayo Kebbi Ouest, depuis le mois dernier. Des animaux ont brouté les tiges de mil servant de hangars, pendant la période des congés de Pâques.



Cette situation expose les élèves des écoles, victimes de ce désastre, à toutes les intempéries (vents, humidité, menaces d'animaux etc.). Car certaines de ces écoles fonctionnent dans des salles de classe construites en tiges de mil, en et autres. Ces hangars n'ont pas résisté aux tornades qui n'épargnent rien sur leur passage. Malgré les manques de salles de classe dans les différentes écoles, les élèves s'asseyent sur des morceaux de briques, voire à même le sol.



Cependant, certains élèves apportent des bancs depuis la maison. Cette situation ralentit les activités éducatives dans ces écoles en situation difficile, et favorise celles qui sont bien construites. Alors que les examens de fin d'année pointent à l'horizon, très souvent des écoles de la province ouvrent leurs portes tard et finissent juste à l'arrivée des premières pluies.



Pendant ce temps, la province dispose de deux cimenteries, plusieurs entreprises, projets et programmes. L’insuffisance, voire le manque d'infrastructures sont la cause de cette situation. Et cela doit interpeller les autorités scolaires, administratives et civiles.