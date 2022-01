Tchad : des éléphants font des ravages à Dafra

D’après les informations recueillies ce matin à Dafra, les éléphants ont pénétré par l’Ouest de la sous-préfecture, via le Cameroun. Ils se sont promenés dans des villages environnants, faisant des dégâts humains et matériels.



Malgré les réactions de la population, les éléphants se sont montrés menaçants. Ce dimanche matin, les éléphants ont pris d’assaut les villages Zagoni Soumo, Koutou Ndouba, Kassalem Heninga , Zagoni Zain et Djalbeye Centre. Ils ont fait d’énormes dégâts matériels. Un homme âgé d'une trentaine d'années, habitant du village Djalbeye Centre, a été menacé par un éléphant. Il a eu la vie sauve grâce à la forêt et à la fumée des pneus brûlés par la population.



La victime a été admise au centre de santé de Dafra ce dimanche pour y recevoir des soins.



Alertées, les autorités locales ont tenté de déployer des agents forestiers dans la zone, en vain. D’après les villageois, les pachydermes sont marqués.



Les villageois lancent un appel aux autorités pour trouver une solution d’urgence, au risque que les éléphants les chassent de leur localité.



Les éléphants sont dans cette zone depuis un mois. Ils ravages tout et cassent même les greniers à la recherche de nourriture. Des tonnes de cotons ont été détruits par les éléphants en brousse, rapportent certaines sources.