Tchad : des enseignants-chercheurs nommés au grade de maître de conférences agrégés

L’arrêté n° 617 du 16 août 2021 signée par la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation porte nomination des enseignants-chercheurs au grade de maître de conférences agrégés.



Il s’agit de Ibrahim Hamat et Mahamat Abderaman Guillaume en option médecines et spécialités médicales, spécialité néphrologie.



Cette nomination fait suite à leur admission au concours d’agrégation de médecine humaine du CAMES.