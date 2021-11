Tchad : des équipements sportifs remis aux forces de défense de la zone nº10 d’Am-Timan

Remettant officiellement ce don, le délégué provincial de la jeunesse, des sports et de l'entrepreneuriat du Salamat, Ibrahim Al-Hissein Ahmat, a précisé que l'objectif principal, c'est d'aider les forces de défense et de sécurité à pratiquer sans aucune difficulté majeure, le sport pour améliorer les conditions physiques des soldats qui s'occupent de la sécurité des personnes et de leurs biens.



Selon lui, ce geste traduit la volonté politique du chef de l'État Mahamat Idriss Déby Itno qui veut rehausser le niveau du sport tchadien. Il a remercié au passage, le ministre de la jeunesse, des sports et de l'entrepreneuriat, Routouang Mohamed Ndonga Christian pour sa disponibilité.



Accompagné du directeur du centre de formation de football, Khoudar Ali Awich, le Délégué a profité de la même occasion, pour faire entendre que d'autres actions sont prévues en faveur des éléments des forces de défense et de sécurité surtout dans les domaines du volley-ball et de la pétanque.