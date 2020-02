Tchad : des étudiants expriment leur colère à N'Djamena

Des étudiants manifestent depuis ce lundi matin vers 8 heures aux abords des campus de Toukra et Ardep Djoumal de l'Université de N'Djamena.



Ils réclament le rétablissement des bourses d'études et la restauration des bus de transports.



La police s'est déployée sur les lieux et a lancé du gaz lacrymogène pour disperser la foule.



Du gaz lacrymogène a été tiré au sein du campus de Toukra.