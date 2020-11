Tchad : des étudiants incitent les lycéens et collégiens d'Abéché à la lecture

Le mois de novembre est marquée par plusieurs activités organisées dans la province du Ouaddaï par les différentes associations de la société civile dans le cadre du mois de livre et de la lecture. C'est ainsi que l'association des jeunes étudiants du Ouaddaï Géographique pour le développement a fait plusieurs manifestations culturelles dans quelques établissements de la ville d'Abéché pour sensibiliser et faire comprendre aux élèves, futurs cadres du pays, l'utilité de la lecture tout en fréquentant les bibliothèques.



Partout où les membres de cette association sont passés, ils ont expliqué aux jeunes que seule la lecture est la clé de la réussite à l'école. Cependant, ils ont exhorté les parents ainsi que leurs enseignants à les orienter et les encourager à aimer lecture afin de nourrir leurs esprits des connaissances.