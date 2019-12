Tchad : des femmes bénéficient d'un renforcement en capacités entrepreneuriales

La 3ème édition du forum des femmes entrepreneurs du Tchad a pris fin lundi à la Maison de la Femme. L'évènement, placé sous le haut patronage du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, était axé sur le thème : « Femme entrepreneur égale femme autonome ».



Plus des 52 femmes ont été formées par l'ONG Nirvana afin de renforcer leurs capacités d'entrepreneurs et d'acteurs locaux en matière de montages de projets et d'affaires centrées sur la dignité humaine.



La coordinatrice de l'ONG Nirvana, Amalkher Djibrine Souleymane a déclaré que "cette 3ème édition a offert un espace de réflexion, d’échange et de formation en vue d’ébranler le vieil ordre et de promouvoir une gente féminine capable d’assurer des responsabilités économiques, mais aussi d’influencer des politiques en faveur des groupes vulnérables. Ces outils sont très indispensables pour la mise en œuvre de leurs projets, qui sur le plan opérationnel, peut générer les impacts sociaux souhaitable".



Selon elle, cette formation leur permettra de remplir efficacement leurs fonctions d’entrepreneurs dans la planification technique des plans d’affaires, de conseils, de contrôle et de suivi lors de la mise en œuvre de leurs projets.



Au Tchad, les femmes représentent 52% de la population, 81% de ces femmes vivent dans les campagnes. La femme tchadienne fait face à de multiples défis, notamment en matière d’accès à l’éducation et aux services de santé.



"Il est impératif et urgent d’accélérer l’autonomisation des femmes et de favoriser ainsi leur contribution au développement socio-économique de la nation. Fort de son capital humain, de son potentiel agro-pastoral et de ses ressources minières, le Tchad nourrit l’ambition légitime d’assurer son décollage économique et d’offrir de meilleures perspectives à sa population. Nôtres pays a donc besoin plus que jamais de la contribution des femmes et plus particulièrement des femmes entrepreneuses qui assureront sa transformation et sa prospérité", a rappelé Mme. Achta Djibrine Sy, ministre du Commerce, de l'Industrie, et de la Promotion du secteur privé.