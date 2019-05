Tchad : des femmes récompensées pour l'accompagnement d'orphelins

L’Association pour la solidarité et le soutien aux couches vulnérables (ASOSCOV), en collaboration avec la commune du 8ème arrondissement, a procédé ce samedi, au Centre SOS Enfant de Ndjari, à la remise de cadeaux aux femmes accompagnatrices des orphelins.



Au total, ce sont une dizaine d'accompagnatrices des orphelins des différents centres d’orphelinat de N’Djamena qui ont reçu des cadeaux composés entre autres de pagnes et de savons.



L’Association vise à travers la remise de ces modestes cadeaux à exprimer sa reconnaissance à ces mamans qui œuvrent chaque jour avec dévouement et passion pour assurer le bien-être des enfants orphelins.



La présidente de l’Association, Fatimé Boukar invite ces mères gardiennes qui incarnent l’amour à travailler avec lucidité et clairvoyance afin qu’ensemble, elles participent au succès et à l’avenir radieux de tous ces enfants dont elles ont la garde.



Selon elle, garder un enfant, savoir prendre soin de lui, être présent dans sa vie, c’est ce qu’il y a de plus difficile. « Aucun salaire ne pourra récompenser à juste titre pour ce que vous faites, car vous êtes dans un domaine qui rencontre énormément de difficultés. Mais par votre grandeur d’âme, par votre générosité du cœur, par vos sacrifices continuels, vous y arriverez », a déclaré la présidente de l’ASOSCOV, Fatimé Boukar.



Officiant la cérémonie de remise des cadeaux aux femmes "gardiennes" des orphelins, la maire de la commune du 8ème arrondissement, Fatimé Yaya a souligné que cette reconnaissance va renforcer la confiance des femmes accompagnatrices, augmenter la complicité entre elles et les enfants, et contribuer positivement à leur épanouissement.



Une photo de famille a mis un terme à la cérémonie de remise des cadeaux.