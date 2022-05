TCHAD

Tchad : des forums des jeunes sur la cohabitation pacifique organisés au Salamat

Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 17 Mai 2022

La fondation ACRA et l'Ong AJRPS ont organisé ce 16 mai 2022 un forum intercommunautaire des jeunes réfugiés, retournés et populations hôtes, sur la cohabitation pacifique dans la sous-préfecture de Mouraye, située à plus de 80km à l'est d'Am-Timan. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le préfet département de Barh-Azoum, Mahamat Ahmat Saleh.