Tchad : des grandes attentes pour la vision 2030

Un atelier national de restitution de la vision 2030 s'est tenu au palais de la démocratie, en présence du président de l'Assemblée nationale Haroun Kabadi, de l'ambassadeur de France au Tchad, Phillipe Lacoste, ainsi que des députés.



Ils sont venus de Bol, Moundou, Abéché, Farchana, Sarh et de N’Djaména pour transmettre leurs recommandations aux élus du peuple et à la nation. Une paix durable, la fin des conflits agriculteurs-éleveurs, la protection de l’environnement, la promotion du sport, une relance économique, la santé et l’éducation pour tous, la fin du SIDA et des MST, telles sont les recommandations portées par une centaine de jeunes présents à l’hémicycle.



Le projet vision 2030 est co-initié par l’ONG Espace Vert au Sahel et l’ambassade de France au Tchad. Il a été placé sous le parrainage du Ministère de l’Economie et de la planification du développement. « Le projet est né au moment de la table ronde des bailleurs de Paris en septembre 2017 pour le financement du PND 2017-2021. Nous avons eu l’idée de faire venir des enfants à la table ronde pour partager leurs recommandations pour le Tchad auprès des bailleurs internationaux. Faute de concrétisation, l’idée fut de consulter directement les enfants au Tchad à travers une tournée d’ateliers régionaux », a déclaré l’Ambassadeur français au Tchad, Philippe Lacoste.