Tchad : des influenceurs et blogueurs mobilisés contre les Fake news sur les maladies

Le ministère de la Communication, en partenariat avec l'Unicef, organise un atelier de formation de 50 blogueurs, influenceurs des médias sociaux pour la prévention et la lutte contre les fausses rumeurs sur la vaccination contre la polio et autres maladies évitables.



Cet atelier se tient du 12 au 13 août, au centre d'accueil et de formation de Mara.



L'objectif de cet atelier est de contribuer à informer au moins 95% des parents, lors des campagnes de vaccination contre la polio et autres maladies évitables par la vaccination. Particulièrement, cet atelier vise à renforcer les capacités des influenceurs sur la problématique de la vaccination, et l'importance de la vaccination contre la polio et les autres maladies évitables par la vaccination.



Il s’agit également de produire et de mettre sur les blogs, au moins 100 éléments de sensibilisation à la vaccination contre la polio et les autres maladies évitables ; et d'établir un plan d'action pour le suivi réalisation des blogueurs.



Le représentant de ministère de la Communication, Kondol Abanda Dieudonné, souligne que cet atelier arrive à point nommé afin d’accompagner l'État pour le bien-être des Tchadiens.