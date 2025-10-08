Tchad : des ingénieurs tchadiens s’unissent pour un développement rural durable à Sarh

L’Association des Ingénieurs pour le Développement Rural Durable au Tchad (AIDERUDT) a organisé, à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, une cérémonie marquant l’installation officielle de son bureau et la présentation de son siège.



L’évènement a réuni les autorités locales, ainsi que plusieurs organisations œuvrant pour le développement durable dans la province. Lors de la cérémonie, le secrétaire général de l’association, Djimtone Djimsangar, a rappelé que l’AIDERUDT a été créé le 6 février 2021.



Selon lui, l’objectif principal de l’association est de promouvoir le développement rural durable à travers l’agriculture, l’élevage, la pèche et la protection de l’environnement. Il a également souligné la volonté de l’organisation d’encourager la recherche et l’innovation scientifique adaptés aux réalités locales, afin de contribuer efficacement au développement socio-économique du Tchad.



De son coté, Nguendoyoum Gaknanbaye, conseiller de l’association et donateur du siège, a salué l’initiative de ces jeunes ingénieurs. Il les a félicités pour leur vision axée sur la gestion responsable de l’environnement et le progrès économique du pays, tout en les exhortant à persévérer dans leurs efforts.



Le vice-président de l’AIDERUDT, Rakseube Pagouin Abraham, a précisé que l’association souhaite mettre en valeur l’expertise des ingénieurs tchadiens dans tous les domaines du développement. Il a lancé un appel à la solidarité. « Nous demandons l’appui de chacun pour nous aider à plaider auprès de partenaire potentiels afin de concrétiser nos ambitions », a-t-il déclaré.



Présent à la cérémonie, le secrétaire général du département du Barh-Koh, Ngomsmebaye Allahoguina Voltaire, a salué cette initiative citoyenne. Il a rappelé que le développement durable n’est pas un simple slogan, mais une véritable exigence moral et technique. Il a encouragé les jeunes membres de l’association à donner le meilleur d’eux-mêmes pour devenir des acteurs clés du développement du Tchad.