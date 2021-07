Tchad : des jeunes apprennent à monter et réparer des forages près de Mongo

Un atelier de formation sur les techniques d'entretien, de réparation et de montage des forages manuels, électroniques et solaires a eu lieu dans le village Zerli situé à 18 km au Sud-Ouest de la ville de Mongo. Il a été supervisé par le formateur Djinoubat Alfred.



L'atelier a été organisé par l'association des jeunes pour le développement du village Zerli 1 grâce à l'initiative des ressortissants du canton Bidio. Il vise à assurer la pérennité de l'eau potable dans les villages du canton Bidio à travers la formation des jeunes issus de 15 villages en technique adéquat de réparation et montage des forages manuels électroniques et solaires.



Le président de l'association Ousmane Radiane a demandé aux participants de bien gérer les outils mis à leurs dispositions.



Adoum Oumar Nakour, représentant du chef de canton Bidio, s'est félicité de la participation des jeunes venus des différents villages du canton Bidio.