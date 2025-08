Tchad : des jeunes distribuent des vivres aux patients hospitalisés à Mao

À travers cette action, l’AJED-K entend apporter un soutien concret aux malades dont le séjour hospitalier est souvent marqué par des difficultés, notamment en matière d’alimentation. Pour de nombreux patients, en particulier ceux issus de zones rurales ou disposant de faibles ressources, l’accès à une nourriture adéquate durant l’hospitalisation constitue un défi quotidien. En apportant ces vivres, l’association contribue non seulement à soulager les souffrances physiques, mais aussi à restaurer l’espoir et la dignité des bénéficiaires.



La cérémonie de remise s’est déroulée dans une atmosphère empreinte de solidarité et de respect. Elle a réuni le vice-président de l’AJED-K, Ali Meinta Moustapha, entouré de plusieurs membres actifs de l’association, ainsi que le directeur adjoint de l’hôpital provincial de Mao, Moussa Adoum Gadji, qui a salué ce geste de générosité et l’implication des jeunes dans la promotion du bien-être communautaire.



Ce don s’inscrit dans le cadre des actions continues de l’AJED-K pour lutter contre les inégalités sociales et sanitaires dans la province du Kanem. L’association mène également des campagnes de sensibilisation, des actions environnementales et des formations civiques visant à renforcer le tissu social et à encourager l’émergence d’une jeunesse responsable, solidaire et engagée.