Tchad : des jeunes formés au métier de DJ par le studio Preston Concept

Dans le but d'enrichir la scène musicale tchadienne, la maison de production Preston Concept a organisé une formation en DJing, bénéficiant à dix jeunes Tchadiens, dont cinq filles et cinq garçons.



La DJ Starus, venue spécialement du Cameroun, à l'invitation de Preston Concept, a encadré ces jeunes pendant une semaine, leur enseignant les compétences nécessaires dans le domaine du DJing, afin d'élever le niveau du hip-hop tchadien lors des festivals, concerts et spectacles.



Selon Djarrabé Ndinga, le directeur de Preston Concept, cette formation a été initiée dans le but de susciter à nouveau l'intérêt du public tchadien pour les spectacles et les festivals, en professionnalisant la pratique du métier de DJ.



Il estime qu'il est crucial de ramener les DJ sur scène, permettant aux chanteurs de se produire en semi-live, plutôt qu'en play-back. « Depuis quelques années, on constate de plus en plus que les musiciens tchadiens font leurs prestations en play-back au lieu de jouer en semi-live », a-t-il souligné.



Il a ajouté que d'autres formations suivront, cette fois-ci destinées aux rappeurs, aux artistes chanteurs, ainsi que d'autres modules visant à professionnaliser les DJ tchadiens.



La formatrice, DJ Starus, également connue sous le nom de « DJ Starus le mix au féminin », s'est déclarée satisfaite du travail accompli, qui a permis aux apprenants de démontrer leur adaptabilité à tous les genres musicaux.



« J'ai appris à mes jeunes frères et sœurs tchadiens ce qu'est un contrôleur, ainsi que l'utilité de chaque touche sur un contrôleur. Cette semaine de formation leur a permis d'acquérir au moins les bases du mix », a souligné DJ Starus.



Grâce au soutien financier de l'Union européenne et de Créer en Afrique Centrale, en partenariat avec Teguil Consulting, la maison Preston Concept a pu réaliser cette formation enrichissante.