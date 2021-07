Tchad : des jeunes s'organisent pour les activités agricoles dans les villages

Tous enthousiasmés et engagés pour cette activité agricole pluviale, ces jeunes sont bien équipés avec des matériels de travail, entre autres : houes, machettes, charrues et boeufs d'attelage. Certains labourent le champ tandis que d'autres sèment. Ils sont supervisés par Nadji Jean, le planificateur de la ferme.



Cette ferme s'étend sur une surface de 12 ha répartis comme suit : quatre ha pour la culture du riz, quatre ha pour la culture maraîchère de contre saison, trois ha pour l'élevage et un ha pour la construction d'un centre de formation.



Le président de l'association pour l'autosuffisance alimentaire et de développement rural de Djoune, Xavier Justin, indique que cette ferme est l'initiative des jeunes filles et garçons de Djoune. Il lance un vibrant appel aux ONG et aux personnes de bonnes volontés afin de prêter main forte à cette association pour le développement du village de Djoune.



Cette ferme, initiative des jeunes de Djoune, démarre déjà avec 20 pairs de boeufs, 40 chèvres, 50 moutons, et plus 100 volailles.