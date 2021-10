Tchad : des jeunes se mobilisent pour le centre de santé d'Ardep Timane à N'Djamena

L'Association des jeunes du premier arrondissement pour le développement (AJPAD) et le collectif des femmes actives du 1er arrondissement ont pris part à une activité de salubrité au centre de santé d'Ardep Timane dans la commune du 1er arrondissement de N'Djamena, ce 9 octobre 2021.



Cette action s'inscrit dans le cadre de la journée de la salubrité qui est initiée chaque samedi.



Les volontaires ont mené une action citoyenne en nettoyant la cour du centre de santé, les salles d'accouchement, les bureaux et le couloir, explique Moussa Mbaitelem, président de l'AJPAD.



Assaïda Abakar Oumar, présidente du collectif des femmes actives du premier arrondissement, salue cette opération et remercie les bénévoles pour cette initiative.