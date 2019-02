Tchad : des kits agricoles offerts pour renforcer l'économie au Mandoul

Le Réseau d’Action, de Partage et de Solidarité pour le Développement (RAPS - Développement) a remis officiellement cette semaine des kits agricoles aux formateurs pilotes de la ferme expérimentale de multiplication des semences adaptées aux changements climatiques. La cérémonie a été présidé par le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Béassemda.



Ce don de kits agricoles est l'oeuvre du projet de gestion de la fertilité des sols et soutien à une agriculture résilience aux changements climatiques. Ils sont destinés en partie à la délégation provinciale de développement rural du Mandoul dont l'objectif est d'accompagner les activités économiques du monde rural dans la province du Mandoul.



Le directeur du "RAPS - Développement", Aingar Génia, a expliqué que l'appui de son institution vise à "booster l'économie provinciale via l'agriculture qui est l'un des pilliers."



Le délégué provincial du développement rural du Mandoul, Madjira Haroun s'est réjoui de ce don et a remercié le "RAPS - Développement".



"Les activités agro-sylvo-pastorales constituent un enjeu majeur pour le pays", a expliqué le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Béassemda. "Le don sera réparti sur l'ensemble de sa circonscription", a-t-elle assuré.