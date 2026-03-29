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Tchad : des kits alimentaires distribués aux personnes vulnérables dans le 6ᵉ arrondissement de N’Djamena


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 29 Mars 2026


​Ce 29 mars 2026, la ministre de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Zara Mahamat Issa, a procédé à une distribution de kits alimentaires au profit des personnes vulnérables de la commune du 6ᵉ arrondissement de N’Djamena.


Tchad : des kits alimentaires distribués aux personnes vulnérables dans le 6ᵉ arrondissement de N’Djamena
La cérémonie s’est déroulée en présence de l’administratrice déléguée, des délégués de quartiers, ainsi que des autorités administratives locales et des représentants du ministère de l’Action sociale.

Dans son allocution, la ministre a rappelé l’importance de la solidarité nationale et a réaffirmé la volonté du gouvernement de collaborer étroitement avec les collectivités locales afin d’améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables, conformément à la vision du chef de l’État.

Elle a souligné que cette initiative constitue un signe fort de proximité et d’écoute, ainsi qu’une opportunité d’échanger sur les défis et les attentes des populations. Les discussions ont notamment mis en lumière la nécessité de renforcer les actions sociales en faveur des groupes les plus fragiles, en particulier les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de vulnérabilité.

Prenant la parole, le maire du 6ᵉ arrondissement, Zenaba Édith, a indiqué que, malgré son dynamisme et sa diversité, la commune fait face à d’importants défis sociaux. Cette visite ministérielle représente, selon elle, une occasion précieuse de porter les préoccupations des habitants.

Elle a insisté sur l’urgence de renforcer les actions sociales en faveur des couches vulnérables et a exprimé sa gratitude pour cette initiative, tout en souhaitant qu’elle se traduise par des actions concrètes et durables.

Le maire a également réaffirmé l’engagement des autorités locales à travailler en étroite collaboration avec le ministère afin de promouvoir une société plus juste, solidaire et inclusive, conformément à la vision du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République et Chef de l’État.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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