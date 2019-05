Tchad : des magistrats formés sur les droits de l'enfant

Le ministère de la Justice et des droits de l'Homme, en partenariat avec l'unicef, organise depuis ce mardi 21 mai jusqu'au 24 mai prochain à Bakara, un atelier de renforcement des capacités des magistrats sur les droits et la protection de l'enfant "Justice juvénile".



"L'accent est mis sur les points essentiels à savoir la formation du personnel oeuvrant avec et pour les enfants dans le domaine socio-judiciaire, la mise en commun des efforts de tous les acteurs en s'assurant du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, et l'engagement des leaders communautaires et des familles dans la réinsertion et la résolution des conflits à travers des mesures alternatives à la détention, c'est-à-dire veiller à ce que les enfants aillent le moins possible dans les prisons", a souligné Ossoumal Moulnang, spécialiste en protection de l'enfant à l'Unicef.



En 2016, une stratégie intérimaire de justice a été élaborée, avec pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des enfants auteurs, victimes et/ou témoins des infractions. 3 axes ont été identifiés à savoir : une justice spécialisée, cordonnée et adaptée aux enfants, une justice pour enfants organisée et efficace et une justice pour enfants axée sur la réintégration.



D'après Madjitangue Trahogra, directeur général du ministère de la Justice, "la mise en harmonie de ces trois axes stratégiques appelle à la mise en oeuvre des actions sur le renforcement des capacités institutionnelles et techniques des services en charge de la justice pour enfants sur les thématiques relatives aux droits et à la protection de l'enfant, afin de mieux prévenir les abus, les exploitations, les violences et la négligence dont les enfants pourraient faire l'objet, tout en répondant aux besoins spécifiques de ceux déjà affectés".



La formation de quatre jours concerne les magistrats de la capitale et des provinces.