Tchad : des matériels et équipements sportifs offerts au Mayo Kebbi Ouest

L'Office national d'appui à la jeunesse et aux sports (ONAJES) a remis jeudi des matériels et équipements sportifs à la province du Mayo Kebbi Ouest.



Cette dotation constituée des maillots, des ballons, des filets, des chaussures, des bottines, des dossards et des bats est remise par le coordinateur de l'ONAJES, Kadre Saleh Kana, au gouverneur Adoum Forteye Amadou.



Le gouverneur a, à son tour, remis officiellement le don au délégué provincial à l'enseignement et à la jeunesse de la province, Zouyane Abel.



La cérémonie qui s'est déroulée à la résidence du gouverneur a été marquée par une présentation faite par le chef d'antenne de l'ONAJES du Mayo Kebbi Ouest, Ahmat Abakar Etnen.



Selon le coordinateur de l'ONAJES, Kadre Saleh Kana, ces matériels et équipements sportifs doivent profiter à tous les sportifs de la province.