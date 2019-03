Tchad : des médecins formés à la gestion des structures sanitaires

Un séminaire de formation des jeunes médecins s'est ouvert ce lundi 18 mars à Darda, afin de renforcer les généralistes à gérer correctement les services et programmes au niveau des structures sanitaires.



La formation, d'une durée d'un mois, à pour but d'accroître les compétences en management des districts sanitaires des jeunes médecins généralistes, notamment les médecins chefs des districts, les médecins chefs des hôpitaux et les médecins traitants pour une meilleure gestion des services et programmes de santé.



Pendant longtemps, la responsabilité des districts a été confiée à des jeunes médecins nouvellement intégrés à la fonction publique, sans aucune expérience des programmes ni de gestion des ressources mises à leur disposition. Des missions de supervision ont mis en évidence des insuffisances liés à la gestion des activités des districts sanitaires. Le ministère de la Santé publique a ainsi mis en place une formation complémentaire des jeunes médecins avec une évaluation obligatoire de tous les médecins stagiaires.



"Les jeunes médecins généralistes ayant bénéficié de la formation complémentaire s'acquitteront avec satisfaction de leurs tâches dans leur lieu d'exercice", a déclaré le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique, Dr. Mahamat Hamit Ahmat.



La matérialisation de la politique sanitaire nationale exige des compétences efficaces des agents de santé de terrain et surtout des médecins de district.