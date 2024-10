Tchad : des médecins militaires français volent au secours de la population de Faya-Largeau.

Cette assistance couvre plusieurs dispensaires civils répartis dans plusieurs villages environnants de Faya-Largeau, notamment : Dozanga, Koulou, Tchang-Sous, Djidi, Mardangaye et Amoul. En plus de ces dispensaires civils, les médecins militaires français interviennent également dans des structures de l'Armée Nationale Tchadienne et du Centre d'instruction militaire tchadien. Plus d'une vingtaine de consultations sont réalisées chaque jour, soit environ cent par semaine et 5 200 par an.



Les principaux bénéficiaires de ces soins sont les enfants et les femmes. Les consultations et les soins sont offerts gratuitement. Un infirmier tchadien, Djong-Yang Djamkréo Bernard, travaille également aux côtés des médecins militaires français depuis plus de 16 ans, assurant également le rôle de traducteur entre la population et les médecins. Cette collaboration entre les médecins français et l’infirmier tchadien est essentielle pour la bonne réalisation des soins.