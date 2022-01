Tchad : "des menaces réelles et sérieuses sur toute la famille Acyl" (Me. Kagonbe)

L’avocat Me. Alain Kagonbé a prévenu ce 7 janvier qu’il existe des menaces réelles et sérieuses qui pèsent sur toute la famille Acyl suite à l’attaque de son domicile en décembre, au lendemain de l’assassinat d’un colonel en pleine rue à N’Djamena.



Le collectif d’avocat interpelle le Conseil militaire de transition (CMT) et lui rappelle sa mission ayant conduit à son installation à la tête du pouvoir. Il s’inquiète d’une situation d’insécurité grandissante, répétitive et généralisée.



« Désormais, plus personne n’est en sécurité. Le CMT se trouve interpellé au plus haut niveau (...) La sécurité commence par l'intérieur d'un État », affirme Me. Alain Kagonbé. Il précise que la famille Acyl vit sous la menace permanente.