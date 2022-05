Tchad : des militants du RNDT-Le Réveil rallient le parti "Les Patriotes"

Le chef de file des nouveaux ralliés au parti politique « Les Patriotes » et désormais ex-militant du RNDT-Le Réveil, Dr. Abakar Sidick, explique que leur ralliement est le fruit d’une longue réflexion et d'échanges fructueux entre eux.



« Vu les projets de société, les statuts et le règlement intérieur du parti Les Patriotes, nous constatons que votre formation est le seul parti porteur de grands projets de modernisation du système éducatif, social, culturel et économique », a affirmé Dr. Abakar Sidick.



Quand au président national du parti « Les Patriotes », Nassour Neguy Koursami, il a expliqué à la nouvelle équipe ralliée l’une des différences fondamentales avec les autres partis politiques tchadiens. Il a souligné qu’il n’y a pas d’identité autre que le drapeau tchadien.



Le n° 1 du parti "Les Patriotes" a demandé aux anciens militants du RNDT-Le Réveil d’œuvrer tous ensemble pour l’intérêt commun de la patrie tchadienne.