Tchad : des milliers de réfugiés franchissent la frontière suite aux affrontements au Soudan

Plus de 2500 réfugiés soudanais ont fui ces derniers jours les affrontements d'El Geneïna, au Darfour Ouest, a déclaré lundi le général Brahim Seid Mahamat, gouverneur de la province du Ouaddaï.Les réfugiés ont franchi le territoire tchadien et se trouvent actuellement à Adré, chef-lieu du département d'Assounga.Un nouveau bilan fait état de 129 morts et 198 blessés suite aux affrontements intercommunautaires d'El Geneina. Ils ont éclaté depuis vendredi dernier suite à une dispute mortelle entre deux personnes.Le gouverneur de la province du Ouaddaï a démenti toute implication à partir du Tchad dans les violences, en réaction aux propos du gouverneur de l'État du Darfour-Ouest.