Tchad : des motocross et 6,3 millions Fcfa de carburant offerts aux forces armées

La Facilité Régionale de Stabilisation



L’approche de la facilité vise à réduire la violence et à instaurer les conditions de sécurité minimales, à rendre fonctionnelles les infrastructures essentielles et l’offre de services de base ainsi qu’à offrir aux populations des opportunités socioéconomiques pour leur retrouver leur autonomie et accroitre leur résilience aux crises.



Le PNUD considère la stabilisation comme une intervention complémentaire, exécutée simultanément à des réformes plus vastes. Ces interventions, entreprises par le PNUD en coopération avec d'autres partenaires au développement, les organisations de la société civile et le secteur privé sous la coordination du Gouvernement, sont essentielles au relèvement et au développement en vue de parvenir à une paix durable et à l’atteinte des Objectifs du Développement durable (ODD).