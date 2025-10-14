Alwihda Info
TCHAD

Tchad : des nominations au ministère de l’Elevage


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 14 Octobre 2025



Tchad : des nominations au ministère de l’Elevage
Par décret N°2569/PR/PM/MEPA/2025 du 14 octobre 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après, dans les Délégations Provinciales de l'Élevage et de la Production Animale:

DELEGATION PROVINCIALE DU BATHA Délégué : Monsieur MAHAMAT TCHONG-TCHONG, en remplacement de Dr GONGMONGA MOUDAIDANDI, appelé à d'autres fonctions;

DELEGATION PROVINCIALE DU BORKOU : Délégué : Monsieur ABDOU ABDRAMAN SOULEYMAN, en remplacement de Dr. MAHAMAT AHMAT HAMID GOROU, décédé.

DELEGATION PROVINCIALE DU CHARI BAGUIRMI Délégué : Monsieur ASSIM ABAKORA, en remplacement de Dr ABDELKERIM AMIR BAKHIT, appelé à d'autres fonctions;

DELEGATION PROVINCIALE DE L’ENNEDI EST : Délégué : Dr. ADOUM MAHAMAT SALEH, en remplacement de Dr. ISMAIL HACHIM MARMAR, appelé à d'autres fonctions;

DELEGATION PROVINCIALE DE L’ENNEDI OUEST Délégué : Dr. HISSEIN MOUSSA AHMED, en remplacement de Dr ADOUM TAHIR ALI, appelé à d'autres fonctions;

DELEGATION PROVINCIALE DU LAC : Déléguée : Madame ZARA MAHAMAT DJIBIRO, en remplacement de Dr. ABDELBAGUI IBRAHIM, appelé à d'autres fonctions;

DELEGATION PROVINCIALE DU MAYO-KEBBI-EST Délégué : Monsieur ANDIRA NGONR ISAAC, en remplacement de M. ASSIM ABAKORA, appelé à d'autres fonctions.

DELEGATION PROVINCIALE DU MOYEN CHARI Délégué : Dr. LAURENT HAINDI DADASS, en remplacement de Dr. MINGUEYAMBAYE MINAINGAR, appelé à d'autres fonctions;

DELEGATION PROVINCIALE DE NDJAMENA : Délégué : Dr. ABDELKERIM AMIR BAKHIT, en remplacement de Madame RACHEL MASSAL, appelée à d'autres fonctions ;

DELEGATION PROVINCIALE DU SILA : Délégué : Dr. ISMAIL HACHIM MARMAR, en remplacement de Dr. MAHAMAT ADOUM BRAHIM, appelé à d'autres fonctions;

DELEGATION PROVINCIALE DE LA TANDJILE : Déléguée : Madame RACHEL MASSAL, en remplacement de Mme NARAL LUCIENNE, appelée à d'autres fonctions ;

DELEGATION PROVINCIALE DE WADI FIRA Délégué : Dr. ABDELBAGUI IBRAHIM, en remplacement de M. MAHAMAT TCHONG-TCHONG, appelé à d'autres fonctions.


