Tchad : des nominations au ministère de l’Elevage

Par décret N°2569/PR/PM/MEPA/2025 du 14 octobre 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après, dans les Délégations Provinciales de l'Élevage et de la Production Animale:



DELEGATION PROVINCIALE DU BATHA Délégué : Monsieur MAHAMAT TCHONG-TCHONG, en remplacement de Dr GONGMONGA MOUDAIDANDI, appelé à d'autres fonctions;



DELEGATION PROVINCIALE DU BORKOU : Délégué : Monsieur ABDOU ABDRAMAN SOULEYMAN, en remplacement de Dr. MAHAMAT AHMAT HAMID GOROU, décédé.



DELEGATION PROVINCIALE DU CHARI BAGUIRMI Délégué : Monsieur ASSIM ABAKORA, en remplacement de Dr ABDELKERIM AMIR BAKHIT, appelé à d'autres fonctions;



DELEGATION PROVINCIALE DE L’ENNEDI EST : Délégué : Dr. ADOUM MAHAMAT SALEH, en remplacement de Dr. ISMAIL HACHIM MARMAR, appelé à d'autres fonctions;



DELEGATION PROVINCIALE DE L’ENNEDI OUEST Délégué : Dr. HISSEIN MOUSSA AHMED, en remplacement de Dr ADOUM TAHIR ALI, appelé à d'autres fonctions;



DELEGATION PROVINCIALE DU LAC : Déléguée : Madame ZARA MAHAMAT DJIBIRO, en remplacement de Dr. ABDELBAGUI IBRAHIM, appelé à d'autres fonctions;



DELEGATION PROVINCIALE DU MAYO-KEBBI-EST Délégué : Monsieur ANDIRA NGONR ISAAC, en remplacement de M. ASSIM ABAKORA, appelé à d'autres fonctions.



DELEGATION PROVINCIALE DU MOYEN CHARI Délégué : Dr. LAURENT HAINDI DADASS, en remplacement de Dr. MINGUEYAMBAYE MINAINGAR, appelé à d'autres fonctions;



DELEGATION PROVINCIALE DE NDJAMENA : Délégué : Dr. ABDELKERIM AMIR BAKHIT, en remplacement de Madame RACHEL MASSAL, appelée à d'autres fonctions ;



DELEGATION PROVINCIALE DU SILA : Délégué : Dr. ISMAIL HACHIM MARMAR, en remplacement de Dr. MAHAMAT ADOUM BRAHIM, appelé à d'autres fonctions;



DELEGATION PROVINCIALE DE LA TANDJILE : Déléguée : Madame RACHEL MASSAL, en remplacement de Mme NARAL LUCIENNE, appelée à d'autres fonctions ;



DELEGATION PROVINCIALE DE WADI FIRA Délégué : Dr. ABDELBAGUI IBRAHIM, en remplacement de M. MAHAMAT TCHONG-TCHONG, appelé à d'autres fonctions.