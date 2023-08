Tchad : des nouveaux cadres statisticiens du FNDS en formation pour le renforcement des capacités

Cette formation vise à renforcer les compétences des nouveaux cadres statisticiens récemment recrutés. L'événement s'est tenu au Centre International de Formation et de Perfectionnement (CIFOP) situé à Farcha Milezi, dans le 1er arrondissement de la ville de N'Djamena.



Ahmat Teiro Issa a souligné que cet atelier revêt une importance particulière, car il vise à doter les statisticiens de compétences essentielles dans la conception de termes de référence précis, de plans d'action efficaces et de rapports d'activités pertinents pour les différents pôles statistiques sectoriels.



Le directeur a également affirmé que le FNDS s'engage à continuer d'investir dans le renforcement des capacités, à actualiser ses connaissances et à adopter de nouvelles approches visant à soutenir et accompagner les services statistiques sectoriels dans la production de données.