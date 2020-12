Tchad : des organisations féminines appuyées en matériel à Mongo

De plus, les femmes travaillent de manière disproportionnée sur les marchés du travail précaires et sont plus durement touchées par les impacts économiques de la COVID-19. Près de 60% des femmes dans le monde travaillent dans l'économie informelle, plus à risque de tomber dans la pauvreté. Le travail de soins domestique non rémunéré des femmes a augmenté en raison de la fermeture des écoles et des besoins accrus des personnes âgées.



La pandémie frappe particulièrement durement les communautés marginalisées, aggravant les inégalités et menaçant de faire reculer les efforts pour ne laisser personne de côté. La réponse du Gouvernement du Tchad et de ses partenaires à la COVID-19 contribue à atteindre les objectifs de développement durable.