Tchad : des présumés voleurs de bétail arrêtés au Guéra après une traque de 3 jours

Après avoir emporté des têtes de bœuf des éleveurs des villages Iregué et Meini, dans le département de Mangalmé, des voleurs ont été appréhendés par le gouverneur de la province du Guéra, accompagné des différentes unités de forces de défense et de sécurité.



Le gouverneur de la province, Dr Adoum Forteye Amadou, s'est dit satisfait de la mission accomplie et a remercié les forces de défense et de sécurité pour leur travail acharné.



Il a également mis en garde toute personne cherchant à porter atteinte aux biens et à la vie des citoyens. Par ailleurs, il a appelé les responsables judiciaires à faire leur travail, pour que de tels actes ne se reproduisent plus.



Enfin, il a rencontré tous les chefs de canton, les exhortant à être vigilants, à promouvoir un message de paix et à collaborer avec les forces de l'ordre, pour assurer la sécurité des citoyens.