Tchad : des professeurs appelés à la "sagesse" et à la "responsabilité" pour les examens de fin d'année

N'DJAMENA, TCHAD - Le Syndicat des professeurs des collèges d’enseignement général et technique a demandé à ses militants de faire preuve de sagesse et de responsabilité en faisant composer les différents examens et concours conformément au calendrier établi par le ministère de l’éducation nationale, a-t-on appris d'un communiqué.



Cet appel intervient à la suite d'une décision du mercredi 27 juin dernier de la plateforme syndicale revendicative qui a annoncé son intention de boycotter tous les examens et concours que le gouvernement entend organiser le 16 juillet prochain sur l'ensemble du territoire national.



Le ministre de l’Éducation nationale et de la promotion Civique, M. Aboubakar Assidick Tchoroma, a confirmé la tenue des examens de fin d'année. Il s'est rendu avant-hier à la Direction des examens et concours pour s’enquérir des préparatifs des examens de fin d’année.